Milan-Como a Perth e Villarreal-Barcellona a Miami, Ceferin: “Decisione sofferta ed eccezionale”

06/10/2025 | 18:01:26

Milan-Como a Perth e Villarreal-Barcellona a Miami: adesso è ufficiale. Arriva l’ok da parte della Uefa, sono state approvate “in via eccezionale” le trasferte di Serie A e Liga in Australia e negli Stati Uniti. Una decisione storica e senza precedenti, con la Uefa che si è espressa così a riguardo tramite il presidente Ceferin: “Le partite di campionato dovrebbero essere giocate in casa; qualsiasi altra soluzione priverebbe i tifosi più fedeli e introdurrebbe potenzialmente elementi distorsivi nelle competizioni. La nostra consultazione ha confermato l’ampiezza di queste preoccupazioni. Vorrei ringraziare le 55 federazioni nazionali per il loro impegno costruttivo e responsabile su una questione così delicata. Sebbene sia deplorevole dover rinunciare a queste due partite, questa decisione è eccezionale e non deve essere considerata un precedente. Il nostro impegno è chiaro: proteggere l’integrità dei campionati nazionali e garantire che il calcio rimanga ancorato al suo ambiente nazionale”.

FOTO: X