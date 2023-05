Milan chiamato alla rimonta. Solo una squadra ha superato il turno perdendo in casa all’andata per 2-0

Il Milan è chiamato alla rimonta disperata se vuole provare a qualificarsi per la finale di Champions a Istanbul. I rossoneri devono ribaltare il 2-0 interno nel derby della settimana scorsa. Un punteggio durissimo, ma non impossibile da recuperare, anche se la storia dei precedenti parlano chiaro. In Champions League c’è stato solamente un precedente di rimonta della squadra di casa dopo una sconfitta per 0-2 all’andata. L’unico dato riguarda il Manchester United nel marzo del 2019: la squadra allora allenata da Solskjaer fu sconfitta, nell’andata degli ottavi di finale, ad Old Trafford, dal Paris Saint-Germain con le reti di Kimpembe e Mbappe. Al Parco dei Principi, però, gli inglesi batterono ed eliminarono i francesi con un 1-3 (grazie alla la regola del gol fuori casa) con Rashford e la doppietta di Lukaku.

Per il Milan, ogni caso, una vittoria con due gol di scarto basterebbe solo per andare ai supplementari, visto che non c’è più la regola dei gol in trasferta. Ma sarebbe comunque già un passo in avanti visto come si sono messe le cose.

Foto: twitter Champions