Milan, chi si rivede: tornano ad allenarsi in gruppo Maignan e Rabiot

16/08/2026 | 11:27:39

Mike Maignan e Adrien Rabiot sono tornati, in mattinata, ad allenarsi in gruppo per la prima volta in stagione con Amorim. I due francesi, in vacanza dopo il Mondiale disputato con la Francia, hanno ricevuto dal tecnico portoghese un periodo extra di 4 giorni, come confermato da sé stesso in conferenza stampa post Manchester United. A una settimana dalla trasferta di Torino, il Milan riaccoglie il proprio capitano e il perno del centrocampo.

Foto: X Milan