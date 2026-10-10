Milan, Cardinale è arrivato a Milanello: assisterà alla trasferta contro il Sassuolo

10/10/2026 | 11:08:22

Gerry Cardinale è arrivato questa mattina al centro sportivo di Milanello, seguirà da vicino l’allenamento mattutino e la trasferta, in programma domenica alle 18:00, in casa del Sassuolo. Intanto, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nelle ultime settimane il patron rossonero ha immesso nelle casse del club un aumento di capitale di 50 milioni di euro. Una scelta forte, ma non legata a risanare il bilancio chiuso a -24 milioni al 30 giugno del 2026. La scelta di Cardinale ha uno scopo ben preciso: aiutare il Milan ad essere più competitivo nella finestra di mercato di gennaio con una ricapitalizzazione degna di nota.

Foto: X Cardinale