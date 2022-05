Milan campione d’Italia, le foto della festa a Piazza Duomo a Milano

Tanti tifosi del Milan hanno raggiunto Reggio Emilia per festeggiare lo scudetto rossonero. In tanti, però, hanno preferito raggiungere Milano, per festeggiare in piazza Duomo.

L’account twitter ufficiale del Milan ha pubblicato una foto della festa rossonera dinanzi al Duomo.

Anche l’account della Lega Serie A ha postato alcune foto dei festeggiamenti a Milano.

Our people, our colours: this is #ACMilan, we are the CHAMPIONS OF ITALY ❤️🖤🇮🇹 La nostra gente, i nostri colori: niente è più bello! Festeggiamo rossoneri, SIAMO CAMPIONI D’ITALIA! ❤️🖤🇮🇹#AlwaysWithYou #SempreMilan #SassuoloMilan pic.twitter.com/L8gw79K5nT — AC Milan (@acmilan) May 22, 2022

Foto: Twitter Milan