Milan, Camarda sarà convocato per la Fiorentina: c’è la deroga

Manca solo l’ufficialità, ma ormai anche l’ultimo passaggio burocratico è stato compiuto e Francesco Camarda viaggia verso la convocazione per Milan-Fiorentina di sabato sera. Per figurare tra i convocati rossoneri, Camarda, classe 2008 che compirà 16 anni a marzo, aveva bisogno di una deroga e quel documento è arrivato: il baby bomber della Primavera di Abate potrà essere della partita “dei big” sabato a San Siro. Come stabilito dalla Figc, i calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il quindicesimo anno di età, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe purché autorizzati dal Comitato Regionale. Autorizzazione chiesta e ottenuta dal Milan. A concederla è il Comitato regionale Lombardia, che nel comunicato di oggi annuncia “Vista la documentazione prodotta dalle Società interessate, ai sensi dell’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., è stata concessa deroga ai seguenti calciatori/calciatrici “giovani” tesserati: Camarda Francesco”.

Instagram Camarda