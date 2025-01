Qui di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Cagliari. C’è Calabria dal 1′ per i rossoneri, in mediana Musah e Fofana. Esordio per Caprile in porta per il Cagliari.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All: Conceicao

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. All: Nicola

Foto: X Milan