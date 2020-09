Milan-Brescia 3-1. Amichevole decisa da Kessié, Colombo e Castillejo. Out Ibra, esordio per Tonali

Ultima amichevole estiva per il Milan prima dell’inizio ufficiale della stagione, con il preliminare di Europa League in programma fra 5 giorni contro lo Shamrock Rovers . Nel derby lombardo col Brescia, i rossoneri si impongono per 3-1: decidono i gol di Kessié al 40′, di Colombo al 49′ e di Castillejo al 61′. Inutile la rete al 75′ di Ghezzi, che accorcia solo le distanze.

Da segnalare l’ingresso in campo di Sandro Tonali al 73′. Il nuovo centrocampista del Milan ha così esordito in rossonero proprio contro la sua ex squadra, sostituendo Bennacer.

Non ha giocato invece Zlatan Ibrahimovic a causa di un trauma contusivo alla gamba destra.

Foto: sito Milan