Milan, Brahim Diaz si presenta: “Mi piace fare il trequartista. Il futuro? Non voglio parlarne”

Oggi è stato il giorno della presentazione di Brahim Diaz al Milan. Il giocatore, arrivato in prestito dal Real Madrid, si è presentato in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi: “Questo è un club con una storia immensa, che ha finito molto bene l’ultima stagione. È davvero un piacere giocare qui ed è speciale allenarsi a Milanello. Avevo varie offerte, ma ho scelto il Milan perché è una grandissima squadra, composta da persone che stanno lavorando al meglio per riportare il Club nella posizione che si merita. Ho parlato con Maldini, con Massara e sono molto contento”.

“Giocherò nella posizione che mi chiederà il Mister – ha continuato Brahim Diaz -. Io mi trovo meglio a giocare da trequartista ma farò quello che mi chiede il Mister”.

Il nuovo giocatore del Milan spiega perché abbia scelto il numero 21: “Mi è sempre piaciuto, giocavo con lo stesso numero quando ero al Real e poi qui al Milan è stato indossato da grandissimi campioni, per ultimo Zlatan”.

Ma sul futuro non si sbilancia: “Non voglio parlarne. Sono concentrato solo sul Milan, sul fare un anno grandissimo e sul raggiungere i nostri obiettivi, insieme”.

Foto: sito ufficiale del Milan