Milan-Borussia Dortmund: assente Sule

Il Borussia Dortmund subisce un duro colpo in vista della sfida contro il Milan nel quinto turno della fase a gironi di Champions League prevista per domani sera. Niklas Sule, elemento chiave della difesa giallonera, sarà assente nella trasferta di San Siro per motivi di salute generale, come comunicato tramite una nota ufficiale del club tedesco sui suoi profili social.

L’assenza del difensore classe 1995 mette in luce una sfida significativa per il Borussia Dortmund, mentre il Milan approfitta di questa situazione per consolidare la propria strategia di gioco. La notizia arriva come una sorpresa per la squadra e i tifosi, aggiungendo un elemento di incertezza alla partita cruciale di domani. In questo momento critico, la partita contro il Milan diventa un banco di prova importante per la resilienza dei gialloneri, che cercano di dimostrare la propria forza anche senza una delle pedine chiave della squadra.

Foto: Instagram Borussia Dortmund