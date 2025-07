Milan: Boniface il preferito di Tare. Sondaggio per Jackson, proposto Arokodare

10/07/2025 | 20:39:20

Il Milan cerca un attaccante di spessore. La pratica Vlahovic non può essere approfondita in questi giorni, per Lucca c’è stato un sondaggio, quindi si valutano altre piste. Secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari, il preferito di Tare è Boniface del Bayer Leverkusen che ha comunque una valutazione alta. Nelle ultime ore è stato studiato il profilo di Jackson, in uscita dal Chelsea, mentre un intermediario ha proposto (anche al Napoli oltre che ai rossoneri) Tolu Arokodare, classe 2000 di proprietà del Genk.

Foto: Instagram Boniface