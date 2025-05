Milan-Bologna, Ndoye salta i rossoneri? L’esterno si allena individualmente

06/05/2025 | 15:39:13

Il Bologna è tornato ad allenarsi a Casteldebole in vista del primo atto della doppia sfida con il Milan, con la gara di campionato in programma venerdì 9 maggio e la finale di Coppa Italia il 14. Verso Milan-Bologna, Ndoye potrebbe non farcela per la sfida ai rossoneri del fine settimana. In mattinata il tecnico emiliano Vincenzo Italiano ha chiamato a raccolta i suoi per la consueta seduta a porte chiuse. Sessione in palestra per i più impiegati domenica, partitella a metà campo invece per gli altri. Continuano ad allenarsi a parte Emil Holm e Dan Ndoye, mentre continuano le terapie per Estanis Pedrola.

FOTO: Instagram Bologna