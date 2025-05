Milan-Bologna, le ultimissime sulle probabili formazioni

09/05/2025 | 11:19:46

Questa sera alle 20.45 andrà in scena la sfida valevole per la 36esima giornata di Serie A tra Milan e Bologna, scopriamo le ultime sulle probabili formazioni. Ampio turnover per Sergio Conceicao, panchina inizialmente per Maignan, probabilmente, coi soli centrali (Tomori, Thiaw e Pavlovic) come superstiti delle ultime uscite rossonere. Sulla destra Walker con Terracciano sulla corsia opposta e Theo Hernandez inizialmente in panchina, così come Leao e Reijnders: Musah e Loftus-Cheek i centrali, Joao Felix e Chukwueze dietro la punta che dovrebbe essere Gimenez. Italiano, a parte gli acciaccati, se la gioca con i titolari. Spazio a De Silvestri sulla destra, con Juan Miranda sull’altra corsia e Beukema-Lucumì centrali. In mezzo Freuler e Ferguson, sulla sinistra c’è Cambiaghi con Orsolini e Odgaard a completare la trequarti, Dallinga in avanti.

FOTO: X Milan