Milan-Bologna, le probabili formazioni della finale di Coppa Italia

13/05/2025 | 23:00:47

Alle 21 domani, allo stadio Olimpico si gioca la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna.

In casa rossonera, rispetto alla sfida di campionato, Conceiçao dovrebbe confermare inizialmente Jovic accompagnato da Pulisic e il ritrovato Leao. Ancora panchina iniziale per Gimenez e Abraham. Importante il ritorno a centrocampo di Fofana accanto a Reijnders. Non si cambia sulle fasce con Jimenez e Theo Hernandez. In difesa recupera Tomori che giocherà con Gabbia e Pavlovic davanti a Maignan.

In casa felsinea, ballottaggio in attacco tra Dallinga e Castro che dovrebbe premiare inizialmente l’olandese. Sulla trequarti torna Ndoye con Cambiaghi e Dominguez alternative. Nessun dubbio per Orsolini e Odgaard. In mediana potrebbe rivedersi Ferguson dal 1′ accanto a Freuler. Sugli esterni Calabria in vantaggio su De Silvestri e Holm come terzino destro.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Hernandez; Pulisic, Leao; Jovic. All. Conceiçao

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumí, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. All. Italiano

Foto: logo Coppa Italia