Milan-Bologna, i convocati di Italiano

13/09/2025 | 14:01:50

Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per la partita tra Milan e Bologna. Assenti Holm, Immobile e Casale, oltre a Pobega. Questa la lista completa:

Portieri: Happonen, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: De Silvestri, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Tomasevic, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe

Foto: Instagram Bologna