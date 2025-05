Milan-Bologna, curiosità e precedenti

E’ il giorno di Milan-Bologna, i rossoneri sfideranno i ragazzi di Vincenzo Italiano all’Olimpico. E non mancano le curiosità davanti a due squadre che hanno fatto della potenza offensiva l’arma migliore in Coppa Italia. La finale mette di fronte due dei tre migliori attacchi di questa edizione del torneo: 13 gol per ilMilan e 10 per il Bologna (al pari dell’Empoli ma con due match in meno rispetto ai toscani). Occhio a Thijs Dallinga, già andato in gol tre volte in questa edizione di Coppa Italia e nessun giocatore del Bologna ha fatto meglio in una singola edizione del torneo nelle ultime 20 stagioni. Grande possibilità per il tecnico rossonero Sergio Conceicao, che potrebbe diventare solo il quinto allenatore del Milan a vincere entrambe le sue prime due finali alla guida dei rossoneri, dopo Arrigo Sacchi, Carlo Ancelotti, Cesare Maldini e Nereo Rocco. L’ultimo tecnico capace di vincere almeno due finali consecutive è stato Carlo Ancelotti tra maggio e dicembre 2007. Vincenzo Italiano, invece, potrebbe diventare solo il terzo allenatore capace di vincere una Coppa Italia con il Bologna dopo Edmondo Fabbri nel 1969/70 e Bruno Pesaola nel 1973/74. Nei due precedenti di questa stagione, siamo uno a uno: il Bologna ha vinto 2-1 al Dall’Ara, i rossoneri lo scorso venerdì si sono imposti in rimonta per 3-1 al Meazza.

