Milan-Bodø/Glimt, le formazioni ufficiali: Colombo e Saelemaekers titolari

Il Milan è pronto a scendere in campo per la sfida di questa sera contro il Bodø/Glimt, valida per il terzo turno preliminare di Europa League. Pioli conferma il 4-2-3-1, con Colombo titolare al posto di Ibrahimovic, ai boxe a causa del coronavirus. Al posto dello squalificato Rebic ci sarà Saelemaekers. Queste le scelte degli allenatori:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Colombo. All. Pioli

Bodø/Glimt (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjorkan; Braustad Fed, Berg, Saltnes; Zinckernagel, Junker, Hauge. All. Knutsen

Foto: Twitter Milan