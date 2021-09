Milan, biglietti Champions di nuovo in vendita da domani (a prezzi più bassi)

Il Milan, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato che i biglietti per le partite di Champions League saranno di nuovo in vendita da domani. I prezzi dei tagliandi sono stati rivisti a ribasso dopo le polemiche della tifoseria nei giorni scorsi. Ecco il comunicato del club rossonero:

“A partire da domani, venerdì 10 settembre, sarà possibile acquistare nuovamente i biglietti per la prima partita casalinga di AC Milan della prossima UEFA Champions League, che vedrà la squadra guidata da Stefano Pioli affrontare il prossimo 28 settembre l’Atletico Madrid a San Siro.

I tagliandi saranno messi in vendita online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan dalle ore 12.00, con un nuovo listino aggiornato che – con una significativa riduzione complessiva del prezzo d’ingresso medio -, favorirà maggiormente le fasce entry level con prezzi a partire da 39 euro per gli abbonati alla stagione 2019/2020″.

I biglietti per la Champions League sono di nuovo in vendita: da domani a disposizione #MilanAtleti ➡ https://t.co/ew99un2ewh 🎟️

Tickets for our first #UCL home game vs Atlético Madrid will be back on sale starting tomorrow ➡ https://t.co/zVOvZAa8uR 🎟️#SempreMilan #BackHome pic.twitter.com/ZgJvpgdOCh

