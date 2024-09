Milan, Bennacer sui social: “Grazie a tutti per i vostri messaggi, ci vediamo presto in campo”

Ismaël Bennacer, tramite un post sui propri canali social, ha voluto rassicurare i suoi tifosi sul felice esito dell’operazione a cui si è sottoposto in giornata. Ciao a tutti,” ha scritto Bennacer. La mia operazione al polpaccio di questa mattina è andata bene. Grazie a tutti per i vostri messaggi e il vostro sostegno che mi motivano a tornare il più presto possibile. Darò tutto per tornare più forte. Ci vediamo presto sul campo. Il Milan ha comunicato i tempi di recupero che sono di circa quattro mesi, quindi il centrocampista non tornerà prima del 2025.

Foto: Instagram Bennacer