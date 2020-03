Milan, Begovic verso la maglia da titolare

E’ tempo di tornare in campo questo fine settimana, anche se con una cornice che sarà vuota e bisognerà abituarsi per il prossimo mese. Il Milan pensa alla sfida da recuperare domenica pomeriggio con il Genoa e riprende da dove aveva lasciato. Soprattutto tra i pali, con Gigio Donnarumma che non dovrebbe riuscire a recuperare. Il portiere aveva lasciato il terreno di gioco al Franchi lo scorso 22 febbraio per infortunio, al suo posto ha esordito Asmir Begovic in maglia rossonera. Per il portiere bosniaco ora la prima maglia da titolare.

Foto: website AC Milan