Milan, battaglia contro il caro biglietti in trasferta: “Appoggiamo pienamente il boicottaggio”

21/10/2026 | 13:24:35

Il Milan prende posizione al fianco dei propri tifosi nella battaglia contro il caro biglietti per le trasferte. Il club rossonero ha pubblicato un comunicato ufficiale nel quale sostiene la protesta dei sostenitori, che hanno annunciato il boicottaggio della prossima partita contro l’Udinese a causa del prezzo del settore ospiti, ritenuto troppo alto rispetto a quello applicato alle tifoserie di altre squadre.Una presa di posizione netta da parte della società, che rilancia anche la proposta di introdurre un tetto ai prezzi dei biglietti in trasferta per tutta la Serie A. Il Milan ha inoltre indicato le possibili iniziative che intende portare avanti per affrontare il problema.“AC Milan si schiera con fermezza con i propri tifosi nella loro battaglia contro i prezzi eccessivi dei biglietti per le partite in trasferta. I nostri sostenitori hanno annunciato che boicotteranno la prossima partita contro l’Udinese, dopo che è stato loro applicato un prezzo per i biglietti del settore ospiti significativamente più alto rispetto a quello richiesto ai tifosi di altri club. Comprendiamo la loro frustrazione e appoggiamo pienamente la loro posizione.Seguire la propria squadra in trasferta comporta già un notevole impegno economico. Oltre al biglietto, i tifosi devono sostenere i costi di carburante, pedaggi autostradali, trasporti e, in molti casi, pernottamento. Proprio per questo è ancora più importante che i tifosi vengano trattati in modo equo, indipendentemente dal club che sostengono.L’attrattiva globale del calcio italiano dipende in larga misura dalla fedeltà e dalla passione dei tifosi di club come AC Milan. Imporre a quegli stessi tifosi prezzi eccessivi per le partite in trasferta non è solo ingiusto, ma mina l’unità della lega in un momento in cui il calcio italiano ha bisogno di fare fronte comune per competere con la Premier League e gli altri campionati europei. Questo comportamento non fa altro che approfondire le divisioni tra i club e alimentare un antagonismo malsano tra grandi e piccole squadre della Serie A”.Il Milan ha poi illustrato le misure che intende promuovere per cercare una soluzione condivisa, con l’obiettivo di tutelare i tifosi di tutto il campionato.“Sotto la guida di Gerry Cardinale, AC Milan intende contribuire a risolvere questo problema a beneficio di tutti i tifosi della Serie A.Ci impegneremo per introdurre un tetto a livello di campionato sui prezzi eccessivi dei biglietti in trasferta. Siamo inoltre pronti ad adottare una politica di reciprocità: i club che applicano ai nostri tifosi prezzi superiori alla media dovranno aspettarsi che i loro sostenitori paghino prezzi più alti quando verranno a San Siro, nel rispetto delle normative vigenti. Gli eventuali proventi aggiuntivi saranno devoluti a Fondazione Milan per sostenere iniziative benefiche a favore delle comunità locali.È arrivato il momento che il calcio italiano si unisca, come campionato e come comunità di tifosi, soprattutto in un periodo in cui questa importante istituzione culturale non è mai stata così messa alla prova.Il calcio italiano non può crescere trattando i tifosi in modo diverso a seconda delle dimensioni del loro club. Siamo tutti sulla stessa barca, e chiediamo a ogni club di Serie A di abbracciare un futuro più equo e sostenibile per il nostro sport”.

Foto: x Cardinale