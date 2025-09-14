Milan, basta il primo gol di Modric per piegare il Bologna: 1-0 a San Siro

14/09/2025 | 22:47:28

Il Milan di Allegri dopo Lecce vince anche a San Siro, basta Modric per piegare 1-0 il Bologna, con i rossoneri che colpiscono anche 4 legni. Parte meglio la squadra di Allegri, che alza fin da subito la pressione senza però riuscire a creare grandi occasioni da gol, almeno in avvio. Con il passare dei minuti la squadra di Italiano guadagna spazio sullo scacchiere tattico e aumenta i giri del motore. Prima frazione di gioco che si conclude però senza grandi occasioni e soprattutto a reti bianche. A inizio secondo tempo si fa male Maignan e Allegri è costretto a inserire Terracciano. Ma qualche minuto più tardi arriva la svolta della partita, un’illuminante Modric segna il primo gol in rossonero e sblocca il match a San Siro. Pochi minuti più tardi Allegri getta nella mischia Ricci, che dopo 3′ dall’ingresso in campo colpisce in pieno il palo. All’85’ entra Nkunku per Gimenez, l’ex Chelsea ci mette un minuto a guadagnarsi un calcio di rigore, che dopo revisione al Var viene tolto. E Allegri viene espulso dopo aver perso le staffe e tolto la giacca come fosse nella sua sfuriata migliore.

MARCATORI: 61′ Modric (M).

MILAN (3-5-2): Maignan (55′ Terracciano); Tomori, Gabbia, Pavlovic (46′ De Winter); Saelemaekers, Fofana (65′ Ricci), Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek (65′ Pulisic), Gimenez (85′ Nkunku). All. Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumì, Lykogiannis (63′ Miranda); Ferguson, Freuler; Orsolini (74′ Odgaard), Fabbian (63′ Bernardeschi), Cambiaghi (74′ Rowe); Castro (84′ Dallinga). All. Italiano.

ARBITRO: Marcenaro.

AMMONITI: Estupinan (M), Tomori (M), Saelemaekers (M), Miranda (B), Skorupski (B).

ESPULSI: Allegri (M).

FOTO: X Milan