Milan, bagno d’amore rossonero prima della partenza per Reggio Emilia

Domani al Mapei Stadium c’è la gara dell’anno per il Milan, che si gioca lo scudetto in casa del Sassuolo. Basterà non perdere per alzare al cielo di Reggio Emilia il tricolore, a distanza di un decennio dal successo dei rossoneri. Per l’occasione la squadra è stata salutata da una marea di tifosi alla partenza per l’Emilia. Un vero e proprio bagno d’amore, per una tifoseria che sogna ad occhi aperti. La squadra è stata scortata fino alla stazione, dove poi i rossoneri sono partiti in treno. Scene di grande entusiasmo, per una piazza che brucia di passione e vede il traguardo a un passo. Domani l’epilogo di una stagione fantastica, che si spera per il Milan possa essere gratificata dal massimo riconoscimento.

FOTO: Twitter Milan