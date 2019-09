Milan, avvio da incubo in campionato: mai così male dal 1938/39

Una partenza da incubo in campionato per il Milan. Ancora una sconfitta per i rossoneri di Marco Giampaolo che restano così fermi a quota 6 punti in classifica. E con il ko maturato a San Siro contro la Fiorentina dell’ex Montella, la squadra rossonera ha perso 4 delle prime 6 partite di Serie A, fatto che non accadeva dalla stagione 1938/39. In precedenza era accaduto solo nel 1930/31, come certificato dai dati Opta.

Foto: Twitter ufficiale Milan