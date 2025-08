Milan: Athekame-Jashari aspettando i giorni di Dusan Vlahovic

05/08/2025 | 00:18:05

Il Milan sta lavorando per chiudere una doppietta: il terzino Athekame dallo Young Boys e il centrocampista Jashari dal Bruges, il vecchio tormentone partito a sorpresa lo scorso 12 giugno. Sul terzino si tratta di definire gli ultimi dettagli con lo Young Boys, il classe 2004 ha scelto i rossoneri rispetto alle altre proposte arrivate, operazione da circa 10 milioni bonus compresi. Su Jashari poco da aggiungere, se non che aspettiamo il via libera con il Bruges che sta ormai cedendo. Quanto a Dusan Vlahovic vale quanto vi abbiamo anticipato ormai due mesi fa: è il nome in cima alla lista di Massimiliano Allegri, le cose – come già spiegato – potrebbero cambiare se ci fosse un’irruzione di un club (magari dalla Premier) davvero di gradimento. Ma in caso contrario il Milan andrà sempre tenuto in considerazione, aspettando il faccia a faccia decisivo con la Juventus.

Foto: Instagram Jashari