Milan-Atalanta, le probabili formazioni

09/05/2026 | 22:14:54

Il posticipo della domenica è la gara tra Milan e Atalanta che vale punti importanti per l’Europa e la Champions.

In casa Milan, Allegri potrebbe cambiarne sei rispetto alla sconfitta col Sassuolo. In difesa torna De Winter con Gabbia e Pavlovic. In regia Ricci con Loftus-Cheek e Rabiot. Provato Gimenez dal 1′ con accanto Pulisic. Out Tomori (squalificato), Jashari, Fofana, Estupinan, Nkunku e Leao.

In casa Atalanta, possibili due novità nella formazione titolare, rispetto alla sconfitta di Cagliari. A centrocampo Ederson al fianco di De Roon. In avanti spazio a Krstovic con De Ketelaere e Raspadori alle sue spalle. Indisponibili Rossi e Bernasconi.

Le probabili formazioni:

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. All. Allegri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. All. Palladino