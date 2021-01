Milan, arriva anche il comunicato ufficiale sulla guarigione di Calhanoglu

Dopo il post sui social del calciatore, il Milan ha reso noto anche tramite i propri canali la guarigione di Hakan Calhanoglu dal Covid-19. Turco che potrebbe essere convocato in extremis in vista di Bologna-Milan di domani pomeriggio, ecco il comunicato ufficiale: “AC Milan comunica che Hakan Çalhanoğlu è risultato negativo al tampone molecolare. Il giocatore nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche previste dal protocollo per la ripresa dell’attività agonistica”.