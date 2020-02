Milan, annullata la conferenza della vigilia di Pioli

Dopo Inter e Atalanta, anche il Milan ha comunicato l’annullamento della conferenza stampa della vigilia del suo allenatore, Stefano Pioli, in linea con le misure adottate dalla Regione Lombardia per l’allarme Coronavirus. A comunicarlo con una nota ufficiale è stato direttamente il club rossonero: In ottemperanza alle misure adottate da governo e Regione Lombardia per l’emergenza Coronavirus, AC Milan comunica che domani, sabato 29 febbraio, non si terrà la conferenza stampa del tecnico Stefano Pioli. In alternativa, Milan TV realizzerà alle ore 12.00 un’intervista con l’allenatore del Milan.

Decisioni che arrivano a cascata in queste ore anche da altre società, come ad esempio il Bologna che proprio in questi minuti ha comunicato l’annullamento della conferenza stampa di Emilio De Leo.

Foto: Website AC Milan