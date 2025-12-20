Milan, Allegri: multa di 10mila euro per la lite con Oriali
20/12/2025 | 15:28:46
È uscito il verdetto del giudice sportivo sulla lite tra Allegri e Oriali scoppiata durante la semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan.
Il tecnico rossonero dovrà pagare un ammenda di 10.000 euro.
Questo il comunicato:
“b) ALLENATORI
NON ESPULSI
AMMENDA DI €10.000,00
ALLEGRI Massimiliano (Milan): per avere, nel corso del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale”.
Foto: X Milan