Milan, Allegri: multa di 10mila euro per la lite con Oriali

20/12/2025 | 15:28:46

È uscito il verdetto del giudice sportivo sulla lite tra Allegri e Oriali scoppiata durante la semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan.

Il tecnico rossonero dovrà pagare un ammenda di 10.000 euro.

Questo il comunicato:

“b) ALLENATORI

NON ESPULSI

AMMENDA DI €10.000,00

ALLEGRI Massimiliano (Milan): per avere, nel corso del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale”.

Foto: X Milan