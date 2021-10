Milan, allarme infortuni: quello di Messias è già il 14°. E siamo solo a ottobre

Il buon momento del Milan in campionato viene oscurato, in parte, da un allarme infortuni piuttosto serio in casa rossonera. Ieri si è fermato di nuovo Junior Messias, che ha subito una lesione del retto femorale della coscia sinistra. Il timore è che il brasiliano possa restare ai box per un altro mesetto e Pioli potrebbe rivederlo solo dopo la prossima pausa delle Nazionali di novembre.

Ma non solo. Oltre a lui, anche Daniel Maldini ha lasciato il raduno dell’Under 20 per un’infiammazione al tendine rotuleo. Sono già 14 gli infortuni in casa rossonera, e siamo solo ad ottobre.

Scatta quindi un allarme in casa Milan, che se dovessero ripetersi per tutta la stagione, il rischio di ritrovarsi corti, e con uomini importanti fuori, nel momento clou della stagione, sarebbe davvero un grosso problema.

Foto: Twitter Milan