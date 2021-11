Milan, allarme difesa: 7 gol subiti in 2 partite. Non accadeva dal 1998

Il Milan ha incassato la seconda sconfitta consecutiva in campionato. I rossoneri arrivano dal ko di Firenze per 4-3 e da quello con il Sassuolo a San Siro per 3-1.

Ben 7 gol subiti in due partite. Numeri importanti, visto che Pioli aveva costruito la forza di questa squadra proprio sulla solidità difensiva.

Era dal 1998 che il Milan non subiva in campionato 7 gol in due gare consecutive. All’epoca furono l’Inter (4) e la Juventus (3) a segnare i 7 gol contro i rossoneri.

Numeri chiaramente da migliorare per Pioli, se vuole tenere vivo il sogno scudetto. Ma mercoledì c’è da sfidare il Genoa del grande ex Shevchenko.

Foto: Twitter Milan