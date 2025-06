Milan (ad Salernitana): “Serata amara per Salerno, ma pronti a ripartire con determinazione”

23/06/2025 | 09:47:35

Maurizio Milan, amministratore delegato della Salernitana, ha espresso tutta la sua delusione dopo la retrocessione, sottolineando che “è un momento difficile per la società, i tifosi e la città”. Senza cercare scuse, ha riconosciuto che “ci sono stati errori e decisioni contestate che hanno complicato la stagione”, ma ha rimarcato che “la squadra non avrebbe dovuto arrivare ai playout”. Milan ha assicurato che, nonostante tutto, “la proprietà è pronta a restare e a rilanciare il club con un progetto ambizioso in Serie C”, condannando “ogni forma di violenza”. Riguardo al mercato, ha ammesso che “alcune scelte non hanno dato i risultati sperati” e ha sottolineato che “ora è fondamentale pianificare con anticipo la costruzione della squadra”. Sul fronte legale, Milan ha confermato che “la società continuerà a difendersi in tribunale per tutelare i propri interessi”, ma ha precisato che “la priorità rimane il lavoro sul campo e la preparazione a una nuova stagione di riscatto”. Infine, ha spiegato che “il presidente Iervolino, molto deluso, ha preferito non partecipare alla conferenza stampa, ma è determinato a sostenere il rilancio della squadra”. La società “sta valutando nuove figure dirigenziali con esperienza e la programmazione futura sarà più accurata, con l’obiettivo di riportare la Salernitana ai livelli desiderati”.

foto: sito Salernitana