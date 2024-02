Milan (ad Salernitana): “Ci aspettavamo una reazione più forte. Iervolino deluso dai calciatori e dai loro procuratori”

Intervenuto ai microfoni dopo la sconfitta contro il Monza, l’amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan, ha così parlato “Fa piacere se gli avversari riconoscono un valore ed elementi di forza di questo club anche se oggi siamo fortemente in difficoltà. C’è grande delusione da parte nostra, della proprietà, della dirigenza, ci aspettavamo una reazione più forte e incisiva da parte della squadra visti i risultati delle avversarie. Abbiamo visto una squadra scendere in campo un po’ floscia, almeno per i primi minuti. È un peccato, ci siamo messi in gioco tanto in settimana. Il presidente Petrucci è stato in campo con me in settimana, è un dispiacere”.

Poi ha proseguito: “È una annata in cui la radice sta negli undici che scendono in campo e chi sta in panchina. Abbiamo fatto scelte forse sbagliate, la delusione è grande e già da stasera penseremo a come ripartire. Il campionato non è finito. La reazione non è stata all’altezza ma c’è stata, ma ci aspettavamo una squadra che lottasse di più e lo faremo notare al mister e ai ragazzi”.

Sull’ipotesi ritiro: “È prematuro dirlo oggi. Avremo riflessioni che abbiamo cominciato con il presidente, in serata capiremo come agire. Adopereremo tutti i mezzi per cercare di invertire una lotta per l’onore della maglia”.

Infine, sul presidente Iervolino: “È molto deluso. Me lo sta trasmettendo da parecchi minuti: è deluso dai giocatori, dai loro procuratori che avevano prospettato ben altra situazione rispetto a quella che si è palesata. Il sentimento è di amarezza e delusione”.

