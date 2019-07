Milan, accettata la richiesta dell’Atalanta per la Champions a “San Siro”

Dopo l’ok da parte dell’Inter, anche il Milan ha dato il proprio assenso alla richiesta da parte dell’Atalanta di disputare la prossima stagione di UEFA Champions League a “San Siro“. Questo il comunicato diffuso dal club sul proprio sito ufficiale: “Confermiamo di accogliere la richiesta dell’Atalanta di poter disputare gli incontri casalinghi della prossima UEFA Champions League allo stadio di San Siro. La nostra decisione è maturata nel rispetto del parere positivo del Sindaco della Città di Milano Giuseppe Sala e dopo aver recepito il forte desiderio in tal senso della proprietà del Club bergamasco. Crediamo che questa opportunità sia di beneficio non solo per l’Atalanta, ma per tutto il calcio italiano, poiché ispirata da importanti valori come il senso di ospitalità, il rispetto e il “fair play”.