Con il 2023 che sta volgendo verso la sua fine, è tempo di bilanci. E il dato sui gol subiti dal Milan non può far sicuramente piacere a Stefano Pioli. I rossoneri hanno incassato ben 64 gol in questo 2023. Una statistiche che, secondo i dati di Opta, i rossoneri non avevano mai fatto così male in difesa nel corso della loro storia.

Foto: Twitter Milan