Il Milan ha affrontato l’Inter per ben cinque volte nel 2023. E il bilancio è imbarazzante: 5 partite, 5 sconfitte, il 5-1 di poco fa mette la cornice – una bruttissima cornice – su un 2023 incredibilmente negativo per quanto riguarda le stracittadine. C’è di più: l’inutile gol di Leao nel derby terminato poco fa, è stato l’unico segnato dal Milan in 450 minuti più recupero.

Foto: Instagram Milan