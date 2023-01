Milan, 4 partite per ripartire e scacciare la crisi

Sembra davvero un incubo il momento che sta vivendo il Milan, quattro risultati negativi inanellati consecutivamente che culminano con il tonfo clamoroso nella serata di Supercoppa. I campioni d’Italia sembrano aver perso il ritmo che gli permetteva di restare nella scia del Napoli capolista, il 2023 era iniziato con la vittoria agevole in quel di Salerno, ma le ultime due settimane si sono rivelate davvero complicate per Pioli e i suoi. I tifosi rossoneri si attendevano certamente una risposta, quantomeno comportamentale, dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro il Torino: Lecce e Ryad però hanno soltanto aumentato i malumori. Dalla prossima settimana però, con la sfida alla Lazio, inizieranno le 4 giornate di Milano che condurranno alla Champions. Oltre ai biancocelesti infatti, il Milan dovrà affrontare il Sassuolo e il derby con l’Inter, prima di una nuova gara casalinga con il Torino. Uscirne indenni sarà importante per dimostrare di aver scacciato la crisi, preparandosi poi a ricevere il Tottenham di Conte.

Foto: Instagram Milan