Milan: 4-1 contro la Primavera nel test in famiglia

Il Milan ha effettuato una sgambatura in famiglia affrontando la Primavera e vincendo per 4-1, come comunicato sul sito ufficiale del club rossonero.

“Prosegue la preparazione dei rossoneri. Questa mattina ritrovo alle 9.30 per la colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento, iniziato con qualche minuto di ritardo a causa di un violento temporale che si abbattuto sul centro sportivo. Presente a Milanello anche Paolo Maldini. Dopo l’attivazione muscolare in palestra, il gruppo si è spostato sul campo rialzato per giocare una partitella (tre tempi da 15 minuti) con la Primavera, “integrata” da alcuni giocatori della Prima squadra: 4-1 il risultato finale grazie alle reti di Saelemaekers, Kalulu, Rebić e Paquetá; per la Primavera, gol di Sala”.

Foto: Sito Ufficiale Milan