Milan, 21° risultato utile consecutivo: a segno Krunic e Hauge per la prima volta

Il Milan al Celtic Park – con la vittoria contro gli scozzesi – ha aggiornato la storia recente del club. Era da 56 anni che i rossoneri non segnavano almeno due reti in dieci partite consecutive. Un bottino che fa ben sperare visto l’inizio di stagione se comparato allo scorso anno nel periodo pre-lockdown. Una svolta mentale e fisica che ha portato i rossoneri in cima alla classifica a punteggio pieno dopo aver scacciato l’ombra del derby. Quello di questa sera per il Milan è il 21° risultato utile consecutivo arrivato anche grazie a due prime volte: Rade Krunic, al suo primo gol con la maglia dei meneghini che ha segnato il momentaneo 1-0 e il sigillo finale di Jens-Petter Hauge che segna il suo primo gol italiano e riporta la Norvegia sul tabellino dei rossoneri dopo 22 anni. Infatti l’ultimo norvegese a segnare con la maglia del Milan fu Nilsen nel derby dell’8 gennaio 1998.

Foto: twitter Milan