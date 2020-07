Milan, 200 volte Donnarumma: il portiere festeggia le presenze

Con la gara di oggi contro il Sassuolo, Gianluigi Donnarumma chiude un immaginario cerchio proprio contro i neroverdi festeggiando la 200esima presenza con la maglia del Milan. Un risultato pazzesco per il giovanissimo portiere rossonero che a 21 anni, 4 mesi e 26 giorni taglia la soglia delle 200 maglie.

Donnarumma, classe 99′, aveva esordito nel mondo del professionismo il 25 ottobre 2015 a San Siro, a 16 anni e otto mesi contro il Sassuolo, squadra che ritrova oggi al Mapei in una sfida che sa di Europa League.

The keeper of the Rossoneri realm makes his 200th appearance 🔴⚫

Gigio Donnarumma 🔝

21 anni, 2️⃣0️⃣0️⃣ presenze, tutte in rossonero: un altro grande traguardo, grande @gigiodonna1! 🔝🔴⚫️#SassuoloMilan #SempreMilan pic.twitter.com/Hlh6NSMFjb

