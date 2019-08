Milan, 2-0 in amichevole al Feronikeli. Debutto con assist per Leao. Ok anche Lazio e Parma

Successo in Kosovo per il Milan di Marco Giampaolo. I rossoneri passano 2-0 sul campo del Feronikeli: Suso sigla il vantaggio al 26’, poi al 57’ arriva il raddoppio targato Borini. Da segnalare l’esordio per il nuovo acquisto Leao, autore di un assist sul secondo gol. Vince anche la Lazio, che dopo le vittorie contro Bournemouth e Paderborn batte in trasferta il Celta Vigo per 2-1: decisiva la doppietta di Immobile. Termina 2-1, invece, il test tra Parma e Samp: blucerchiati avanti con Ramirez al 6’, poi la rimonta ducale con Inglese (23′) e Sprocati (35′).

Foto: Twitter ufficiale Milan