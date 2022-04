Milan, 0-0 all’intervallo con pochi squilli. Bene Maignan e Skorupski su Barrow e Giroud

È terminato qualche istante fa il primo tempo di Milan-Bologna, finito 0-0 davanti a 70.000 spettatori. Partita molto godibile, tra due squadre che vogliono i tre punti. Meglio i felsinei, pochi squilli per i rossoneri.

La partita. Un occasione per parte nei primi minuti, con Kalulu e Dijks che ci hanno provato non creando grossi grattacapi. Al 22′ azione solitaria di Arnautovic, che scaraventa alto. Ancora Bologna al 27′, con Maignan che vola a deviare un tiro di Barrow. La risposta del Milan è con un sinistro violentissimo di Theo, con la sfera che termina di pochissimo a lato. Quasi allo scadere bel colpo di testa di Giroud, bella risposta di Skorupski. Finise così, con le squadre lunghe che cercano la vittoria.

