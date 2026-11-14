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Mikautadze non nasconde il suo sogno: “Il Barcellona è il club del mio cuore”

14/11/2026 | 11:23:03

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Georges Mikautadze non nasconde la propria ammirazione per il Barcellona. L’attaccante georgiano del Villarreal, il cui nome era stato accostato ai blaugrana durante la scorsa sessione estiva di mercato, è tornato a parlare del suo legame con il club catalano in alcune dichiarazioni diffuse da DAZN. Il giocatore ha confessato di seguire la squadra fin da bambino e di sperare, un giorno, di poter indossare quella maglia. Alla domanda sull’interesse mostrato dal Barcellona nei suoi confronti, Mikautadze ha risposto: “È sicuramente lusinghiero. Il Barça è il club della mia vita, li guardo giocare fin da quando ero piccolo. Ancora oggi seguo le loro partite”. Parole che confermano un legame nato durante l’infanzia e mai venuto meno. Il centravanti ha poi lasciato aperta la porta a un possibile trasferimento in futuro, senza nascondere le proprie ambizioni: “Adesso devo continuare a lavorare per avere l’opportunità, perché no, di entrare a far parte di un grande club come il Barcellona. Penso di avere le qualità per diventare uno dei migliori attaccanti della Liga”.

Foto: instagram Mikautadze

 

 

 