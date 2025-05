Mikautadze: “Futuro? Voglio segnare ancora con la maglia del Lione”

03/05/2025 | 09:52:15

Georges Mikautadze, attaccante in forza al Lione, ha commentato la grande stagione vissuta fino a questo momento, guardando anche al futuro. Le parole del centravanti ai canali ufficiali del club: “Voglio fare la storia con il club. Segnerò gol, li ho segnati e ne segnerò altri”. Sul periodo di adattamento: “Ci è voluto tutto il tempo necessario, ma è stato utile. Sono uno che non prende le cose troppo sul serio. Gioco a calcio come so fare. Con il tempo sono riuscito ad avere più minutaggio e ad essere sempre più decisivo” ha ammesso il centravanti dei francesi sulla prima annata in Ligue1.

Foto: Instagram Mikautadze