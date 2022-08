Mikaelsson spaventa l’Ascoli, ma Fontana manda ko il Venezia: finisce 2-3 al Penzo

L’Ascoli sbanca il Penzo, da rimandare l’esordio del Venezia. I bianconeri si sono imposti 2-3 in terra lagunare e hanno strappato il biglietto per i sedicesimi di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria. Il primo gol è degli ospiti, al minuto 36, quando Saric insacca alle spalle di Joronen il servizio di Bidaoui. Poi, dopo essere entrato in campo da due minuti, sarà Falzerano a raddoppiare. Sembrava una partita chiusa, e invece gli uomini di Javorcic hanno tirato fuori i denti e Mikalesson, con una doppietta tra 86′ e 88′, aveva riacciuffato gli uomini di Bucchi. Sforzo che si è risultato vano. Infatti, a decidere la gara, è stato il gol di Fontana nel recupero di un convulso finale.

Foto: Instagram Ascoli