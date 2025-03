MIKA BIERETH: CENTIMETRI E SENSO DEL GOL TRA LE MANI DEL MONACO

Tripletta contro il Reims e tre punti messi in cassaforte dal Monaco. Il tutto grazie a Mika Biereth, attaccante approdato tra le fila della compagine francese nell’ultima sessione invernale di calciomercato. Un acquisto con i fiocchi che sta facendo letteralmente impazzire la tifoseria e non solo. Tra coppe e campionato, infatti, il bomber danese ha collezionato ben 10 reti e 2 assist in 10 gare disputate, ma i gol sono tutti arrivati nelle 7 partite di Ligue 1. Dunque, un impatto devastante per una punta che ha sempre fatto della fisicità e dei suoi centimetri (1,87 metri) i sui punti di forza, soprattutto all’interno dell’area di rigore avversaria. Prima di arrivare in Ligue 1, però, il 22enne ne ha fatta di strada, a partire dalla divisione inglese.

Biereth, infatti, si fa notare con l’Under 18 del Fulham dove rimane dalla stagione 2017-2018 fino al 2020-2021. Ed è proprio in quest’ultima annata che fa veramente vedere di cosa è capace, collezionando ben 21 gol e 13 assist in 21 gare di campionato. Un predestinato per molti, soprattutto per l’Arsenal che lo porta alla sua corte, seppur per un solo anno. Nonostante il cambiamento, Mika riesce comunque ad andare in doppia cifra, timbrando il cartellino per ben 12 volte con la maglia dell’Under 23 dei Gunners. Dalla stagione seguente il danese, però, inizia a fare i conti con le gerarchie delle prime squadre: prima con la maglia del Waalwijk, dove trova due reti in 13 presenze, e nel 2023-2024 con il Motherwell (6 gol e 5 assist in 15 gare). Nonostante ciò, a rimanere costante è il feeling con la porta, come dimostrato anche dai numeri.

Ed è proprio questa continua capacità di incidere, sia dal 1′ di gioco che a gara in corso, che lo portano a vestire la maglia dello Sturm Graz, nel gennaio del 2024. Da quel momento in poi inizia la grande ascesa di Biereth che, oltre a concludere la stagione con 9 gol e 4 assist in 22 gare disputate, trova il suo personale esordio in Conference League e diventa campione sia del campionato austriaco che della coppa nazionale. Emozioni uniche, ma che non finiscono qui. Perché il vero salto di qualità Mika lo ha fatto nell’annata corrente. L’attaccante danese, infatti, ha esordito in Champions League e si è imposto con 14 gol prima di trasferirsi al Monaco. Un percorso degno di un grande attaccante che, vista la sua giovane età, ha ancora tanto da dare. E se è vero che la fortuna aiuta gli audaci, allora il 22enne ha un futuro roseo di fronte a sé.

FOTO: Instagram Biereth