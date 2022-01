Mihajlovic: “Un mio amico diceva ‘zeru tituli’ io dico, zero alibi. Ma a Cagliari non ha vinto lo sport”

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli, tornando sulla sfida di Cagliari di martedì.

Queste le sue parole: “Un mio amico allenatore anni fa diceva ‘Zero tituli’ io dico ‘Zero alibi’. Mazzarri diceva che io mi sono lamentato delle assenze, ma non è così. Io mi sono lamentato della partita che si è giocata così presto, sapendo cosa poteva comportare. La gestione difficile è quella del post partita. Loro hanno fatto i furbi, lo sport insegna l’onestà e nel caso di Cagliari non c’è stata. E mi riferisco alle conseguenze che ha comportato, in primis nei confronti dell’incolumità dei giocatori. Come ho detto anche ai ragazzi quando abbiamo analizzato la gara, potevamo gestirla meglio. Non meritavamo di perdere, ma quando ti manca lucidità si fa più fatica a gestire certe dinamiche di gioco. Adesso guardiamo avanti, domani ci aspetta una partita bella e siamo pronti per giocarcela”.

