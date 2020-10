Mihajlovic: “Totti il più grande degli ultimi 30 anni. Ho superato la malattia con la mia famiglia”

Una serata diversa per Sinisa Mihajlovic. L’allenatore del Bologna è stato ospite a “Ballando con le stelle” assieme alla moglie Arianna.

“In Brescia-Roma vincevamo 2-0 con gol mio e di Caniggia – è il racconto di un incontro con Boskov -. La Primavera giocava il sabato e la prima squadra stava in ritiro. Ho parlato con Boskov e gli ho detto che c’era un ragazzino molto bravo. Ho suggerito di portarlo con noi. Negli ultimi dieci minuti di quella partita abbiamo pensato di farlo entrare e così ha fatto il suo debutto. Stiamo parlando di Francesco Totti, il più grande calciatore italiano degli ultimi 30 anni”.

Poi, un pensiero sulla malattia: “L’ho superata con la mia famiglia, l’amore e la voglia di vivere. Non mi sono lasciato mai andare. Ho ricevuto tanto affetto dai mia moglie e dai miei figli. Non sono mai stato uno che univa ma divideva. Volevo dare un esempio, nella malattia non bisogna vergognarsi”.

Foto: Gazzetta