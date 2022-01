Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa ha aggiornato sul futuro di Dijks e Skov Olsen: “Diciamo che non stavano bene. Sono giocatori che non hanno piacere a stare qua a Bologna e devono andare via. Non posso trattenere giocatori che si tirano indietro nel momento in cui la squadra ha bisogno”.

FOTO: Twitter Bologna