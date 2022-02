Mihajlovic su Dijks: “Deve riconquistare la mia fiducia e quella dei compagni”

Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Empoli: “Tutti cercheremo di arrivare nella parte sinistra della classifica, ci mancano 16 partite e il nostro viaggio deve ripartire da domani. Tra l’altro questo campionato sembra un destino segnato, perché la partita con l’Empoli all’andata è stata quella della svolta e domani li ritroviamo dopo aver perso tre partite di fila. Da domani dobbiamo ritrovare la condizione e l’entusiasmo, dobbiamo giocare per riscattare quella sconfitta dell’andata e per riprendere il nostro viaggio. Nessuno di noi mollerà, siamo tutti convinti di poter arrivare al nostro obiettivo seppur difficile, come sempre senza cercare alibi. Sul mercato la società ha fatto quello che ha potuto. La cultura di un gruppo viene data dall’esempio dei giocatori più esperti e di quelli che sono in squadra da più anni. Basta vedere la foto di Bonucci con Vlahovic: sicuramente assieme a Chiellini gli spiegheranno le regole della Juve, come e cosa deve fare. Perché in un gruppo ci sono delle regole. Dijks è qua da quattro anni e non si è comportato in linea con l’atteggiamento che io mi aspettavo. Lui ora deve riconquistare la mia fiducia e quella dei compagni, poi dipende da lui quanto e come giocherà da qui a fine campionato”.

FOTO: Twitter Bologna